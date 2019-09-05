Коммерческие авто, которые предпочитают украинцы

На украинском рынке в августе было зарегистрировано 1129 приобретений новых коммерческих автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

В результате, относительно августовского результата прошлого года, спрос на новые коммерческие авто увеличился всего на один процент.

ТОП-5 лидеров коммерческих автомобилей за август:

Renault – 197 новых автомобилей которой пополнили украинский парк грузовых и спецавтомобилей. При этом по сравнению с прошлым годом реализация Renault в августе уменьшилась на 21 процент.

Fiat – до 146 новых машин. Увеличение продаж своих коммерческих автомобилей на 28%, до 146 новых машин.

Ford – 83 регистрации, несмотря на 13-процентное отставание от прошлогоднего показателя номера.

На четвертом месте Мercedes-Benz – до 77 авто.