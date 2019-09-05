Коммерческие авто, которые предпочитают украинцы

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На украинском рынке в августе было зарегистрировано 1129 приобретений новых коммерческих автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
В результате, относительно августовского результата прошлого года, спрос на новые коммерческие авто увеличился всего на один процент.
ТОП-5 лидеров коммерческих автомобилей за август:
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