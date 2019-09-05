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Коммерческие авто, которые предпочитают украинцы

Коммерческие авто, которые предпочитают украинцы

На украинском рынке в августе было зарегистрировано 1129 приобретений новых коммерческих автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

В результате, относительно августовского результата прошлого года, спрос на новые коммерческие авто увеличился всего на один процент.

Карты для водителей

ТОП-5 лидеров коммерческих автомобилей за август:

  • Renault – 197 новых автомобилей которой пополнили украинский парк грузовых и спецавтомобилей. При этом по сравнению с прошлым годом реализация Renault в августе уменьшилась на 21 процент.
  • Fiat – до 146 новых машин. Увеличение продаж своих коммерческих автомобилей на 28%, до 146 новых машин.
  • Ford – 83 регистрации, несмотря на 13-процентное отставание от прошлогоднего показателя номера.
  • На четвертом месте Мercedes-Benz – до 77 авто.
  • Белорусский МАЗ – 76 регистраций, что на треть больше, чем годом ранее.
По материалам Finance.UA
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