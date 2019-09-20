Отмена паевого взноса удешевит кредиты для бизнеса - Минюст

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Принятый Верховной Радой закон, которым отменяется паевой взнос для бизнеса, предусматривает введение института доверительного собственника, который удешевит кредиты для бизнеса.
Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську.
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«Это совершенно новый инструмент обеспечения исполнения кредитных обязательств, который уменьшает до обоснованного минимума риски кредиторов, связанные с возвратом проблемной задолженности, и создает предпосылки для роста объемов кредитования бизнеса», – отметил Денис Малюська.
По его словам, это нововведение обеспечит эффективную защиту прав кредиторов, минимизируя риски невозврата или несвоевременного возврата должниками полученных ими кредитов и, как следствие, долгих судебных споров.
С одной стороны, статус кредитора как доверительного собственника ограничивает возможность должника вывести объект обеспечения из-под обременения и избежать исполнения обязательства. С другой – должникам предоставляются определенные гарантии, которые уменьшают риски злоупотребления кредиторами (доверительными собственниками) своими правами.
«Таким образом, закон должен решить одну из главных проблем экономики Украины – недоступность для отечественного бизнеса кредитных средств – и снизить кредитные ставки на коммерческое и потребительское кредитование», – заявил министр юстиции.
Кроме этого, закон предусматривает отмену паевого взноса, дополнительную защиту прав миноритарных акционеров, повышение качества и скорости хозяйственного судопроизводства, а также увеличение количества обществ с ограниченной ответственностью, действующих на основании модельного устава.
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