0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

Отмена паевого взноса удешевит кредиты для бизнеса - Минюст

Отмена паевого взноса удешевит кредиты для бизнеса - Минюст

Принятый Верховной Радой закон, которым отменяется паевой взнос для бизнеса, предусматривает введение института доверительного собственника, который удешевит кредиты для бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську.

Читайте также: Рада отменила налог на инвестиции: плюсы закона

«Это совершенно новый инструмент обеспечения исполнения кредитных обязательств, который уменьшает до обоснованного минимума риски кредиторов, связанные с возвратом проблемной задолженности, и создает предпосылки для роста объемов кредитования бизнеса», – отметил Денис Малюська.

По его словам, это нововведение обеспечит эффективную защиту прав кредиторов, минимизируя риски невозврата или несвоевременного возврата должниками полученных ими кредитов и, как следствие, долгих судебных споров.

С одной стороны, статус кредитора как доверительного собственника ограничивает возможность должника вывести объект обеспечения из-под обременения и избежать исполнения обязательства. С другой – должникам предоставляются определенные гарантии, которые уменьшают риски злоупотребления кредиторами (доверительными собственниками) своими правами.

«Таким образом, закон должен решить одну из главных проблем экономики Украины – недоступность для отечественного бизнеса кредитных средств – и снизить кредитные ставки на коммерческое и потребительское кредитование», – заявил министр юстиции.

Кроме этого, закон предусматривает отмену паевого взноса, дополнительную защиту прав миноритарных акционеров, повышение качества и скорости хозяйственного судопроизводства, а также увеличение количества обществ с ограниченной ответственностью, действующих на основании модельного устава.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.