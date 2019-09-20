Верланов сообщил, кого коснется обязательность кассовых аппаратов

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Обязательность использования регистраторов расчетных операций (РРО) не коснется физических лиц, а также физических лиц – предпринимателей (ФЛП) из первой группы.
Об этом на брифинге сказал глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.
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Как отметил Верланов, обычным гражданам, которые продают что-либо на рынке, не потребуются РРО. Также это касается и ФЛП на первой группе.
“Т.е. миф о том, что дедушка, который торгует помидорами на рынке, обязан будет покупать РРО, это неправда. Первая группа предпринимателей, т.е. это фактически преобладающее большинство предпринимателей, которые торгуют на рынках, они не будут использовать РРО”, – сообщил он.
В то же время глава Налоговой сообщил, что с 1 октября 2020 года вводится обязательность РРО для отдельных ФЛП на второй и четвертой группе, которые осуществляют следующие виды деятельности:
• Реализация технически сложных бытовых приборов.
• Реализация лекарственных средств.
• Ювелирная продукция.
• Розничная торговля подержанными товарами в магазинах.
• Деятельность ресторанов, кафе быстрого обслуживания.
• Деятельность турагентств.
• Деятельность отелей.
Кроме того, с 1 января 2021 года использование регистраторов расчетных операций будет обязательным для плательщиков единого налога на 2-4 группе.
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