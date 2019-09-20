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Киевский конвертцентр «отмывал» миллиард гривен в год (фото)

Киевский конвертцентр «отмывал» миллиард гривен в год (фото)

В Киеве СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 миллирда гривен в год.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года.

Злоумышленники по заказу «клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики.

Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте.


Фото: СБУ

Также обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества. Кроме того изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.


Фото: СБУ

Идут следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По материалам Finance.UA
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