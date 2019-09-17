Brussels Airlines закроет свой единственный маршрут в Украину

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Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines 17 ноября 2019 года выполнит последний рейс по маршруту Киев – Брюссель и прекратит полеты в Украину.
Как заявила пресс-секретарь перевозчика Ким Даенен, причиной ухода с линии стала “оптимизация собственной маршрутной сети”.
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“Мы предлагаем пассажирам, которые успели забронировать билеты, альтернативные варианты для того, чтобы они смогли добраться до своих мест назначения”, – добавили в пресс-службе авиакомпании.
Brussels Airlines начала полеты в Украину 17 октября 2018 года, открыв рейсы Киев – Брюссель с частотой четыре раза в неделю. Первоначально авиакомпания планировала не закрывать свой единственный маршрут в Украину, а только приостановить полеты на зиму с 30 ноября 2019 года и возобновить их 23 февраля 2020 года.
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