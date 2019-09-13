Ryanair снизил цены на рейсы из Одессы в Польшу

Ryanair снижает стоимость билетов для пассажиров первых рейсов Одесса-Катовице.

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Указывается, что такая стоимость перелетов действует на конец октября этого года.

По базовому тарифу перелет в обе стороны стоит от 16 евро. В эту стоимость входит перевозка пассажира и обязательный сбор аэропорта – без дополнительных услуг. Цена также учитывает перевозку ручной клади габаритами не более 40х25х20 см.

Дополнительный багаж обойдется пассажирам в 25 евро.

Стоимость билетов в одну сторону: