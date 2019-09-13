Join UP! открыл продажу билетов на рейсы Львов-Париж

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Туристическое агенство Join UP! начинает продавать билеты на прямые рейсы Львов-Париж.
Об этом свидетельствует информация в системе бронирования компании.
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За данными туроператора, полеты стартуют 26 октября, а перевозчиком будет компания SkyUp.
График:
Рейсы будут осуществляться каждую среду и субботу:
Стоимость билетов в одну сторону стартует от 5100 грн, в обе стороны – от 7100 грн.
Указывается также, что рейсы SkyUp осуществляются только в парижский аэропорт Бове, что в 70 км от Парижа.
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