Join UP! открыл продажу билетов на рейсы Львов-Париж

Туристическое агенство Join UP! начинает продавать билеты на прямые рейсы Львов-Париж.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования компании.

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За данными туроператора, полеты стартуют 26 октября, а перевозчиком будет компания SkyUp.

График:

Рейсы будут осуществляться каждую среду и субботу:

Львов-Париж (PQ 811) в 14.50.

Париж-Льовов (PQ 812) в 17:40.

Стоимость билетов в одну сторону стартует от 5100 грн, в обе стороны – от 7100 грн.

Указывается также, что рейсы SkyUp осуществляются только в парижский аэропорт Бове, что в 70 км от Парижа.