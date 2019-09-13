SkyUp будет летать в Тель-Авив из Львова и Запорожья

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинский лоукостер SkyUp Airlines анонсировал регулярные рейсы из Львова и Запорожья в Тель-Авив (Израиль).
Об этом сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook.
“Мы анонсируем регулярные рейсы из регионов в Тель-Авив на крыльях SkyUp Airlines. В Тель-Авиве советуем прогуляться по красивой набережной, посетить древний порт Яффо и попробовать вкусную шакшуку. Да и до Иерусалима отсюда рукой подать – всего 60 км” , – говорится в сообщении.
Стоимость билетов:
Отмечается, что стоимость билета указана в один конец без багажа. И актуальна на момент публикации.
Билеты уже можно приобрести на сайте.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минсоцполитики увеличило бэби-боксы для новорожденныхВчера, 13:24 - 3535 8
Украинцы смогут ввозить авто без налога - законопроект5 ч. назад - 8565 7
Нафтогаз сообщил, какова была бы цена на газ по формуле Газпрома (инфографика)Вчера, 16:06 - 3881 7
Укрзализныця показала первый плацкартный вагон после капитального ремонта (фото)Вчера, 21:33 - 2781 3
Эксперты назвали авто, для которых техосмотр не обязателенВчера, 21:02 - 8254 3
Украинцы смогут ввозить авто без налога - законопроект5 ч. назад - 8565 7
Эксперты назвали авто, для которых техосмотр не обязателенВчера, 21:02 - 8254 3
Межбанк: притормозил ли долларВчера, 17:36 - 5849
Межбанк: "борьба" за курс продолжится5 ч. назад - 4008
Нафтогаз сообщил, какова была бы цена на газ по формуле Газпрома (инфографика)Вчера, 16:06 - 3881 7
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)Около часа назад - 33
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1022
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 778 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1718 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 723