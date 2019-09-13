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SkyUp будет летать в Тель-Авив из Львова и Запорожья

SkyUp будет летать в Тель-Авив из Львова и Запорожья

Украинский лоукостер SkyUp Airlines анонсировал регулярные рейсы из Львова и Запорожья в Тель-Авив (Израиль).

Об этом сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook.

“Мы анонсируем регулярные рейсы из регионов в Тель-Авив на крыльях SkyUp Airlines. В Тель-Авиве советуем прогуляться по красивой набережной, посетить древний порт Яффо и попробовать вкусную шакшуку. Да и до Иерусалима отсюда рукой подать – всего 60 км” , – говорится в сообщении.

Стоимость билетов:

  • Львов – Тель-Авив – от 2402 грн.
  • Тель-Авив – Львов – от 2428 грн.
    Рейсы начнут выполнять с 24.11.19 г. по четвергам и воскресеньям.
  • Запорожье – Тель-Авив – от 2377 грн.
  • Тель-Авив – Запорожье – от 2453 грн.
    Рейсы начнут выполнять с 05.12.19 по четвергам и воскресеньям.

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Отмечается, что стоимость билета указана в один конец без багажа. И актуальна на момент публикации.

Билеты уже можно приобрести на сайте.

По материалам Finance.UA
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