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В Украине планируют ввести систему мониторинга расходов на строительство дорог

В Украине планируют ввести систему мониторинга расходов на строительство дорог

В Украине хотят ввести систему, которая бы позволила осуществлять мониторинг финансовых затрат при строительстве дорог.

Об этом сегодня сообщил во время Open Data Forum Генеральный директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте в Министерстве инфраструктуры Украины Фарид Сафаров.

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“Следующим шагом мы хотим ввести систему, которая бы позволяла мониторить финансовое состояние при строительстве дорог. То есть все акты, накладные ежедневно должны производителями работ вноситься в портал. Тогда мы будем иметь очень эффективный инструмент не только для контроля Премьером, министром и руководителем Укравтодора, а и любым гражданином”, – сказал Сафаров.

По его словам, сейчас в Министерстве работают над интерактивной картой автобусных маршрутов и над проектом “Прозрачная инфраструктура”.

По материалам УНН
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