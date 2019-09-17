0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

Может ли работодатель самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты: разъяснение Гоструда

Может ли работодатель самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты: разъяснение Гоструда

Выплата заработной платы работникам производится по месту работы. Законодательством запрещено любым способом ограничивать работника свободно распоряжаться своей заработной платой, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Днепропетровской области.

Читайте также: В Гоструда объяснили, как трудоустроиться лицам предпенсионного возраста

По личному письменному согласию работника выплата заработной платы может производиться:

  • через учреждения банков,
  • почтовыми переводами на указанный ими счет (адрес),
  • с обязательной оплатой этих услуг за счет работодателя.

Счет и банковское учреждение указывает работник, а не работодатель, поскольку именно работник является владельцем счета в банковском учреждении.

Как отмечается, работодатели не имеют законных оснований заставлять работников получать заработную плату в определенном банковском учреждении.

Лучше кредитные карты для хранения денег

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.