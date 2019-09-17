Может ли работодатель самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты: разъяснение Гоструда

Выплата заработной платы работникам производится по месту работы. Законодательством запрещено любым способом ограничивать работника свободно распоряжаться своей заработной платой, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Днепропетровской области.

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По личному письменному согласию работника выплата заработной платы может производиться:

через учреждения банков,

почтовыми переводами на указанный ими счет (адрес),

с обязательной оплатой этих услуг за счет работодателя.

Счет и банковское учреждение указывает работник, а не работодатель, поскольку именно работник является владельцем счета в банковском учреждении.

Как отмечается, работодатели не имеют законных оснований заставлять работников получать заработную плату в определенном банковском учреждении.