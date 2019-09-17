Эстония введет пошлину для граждан Украины за долгосрочные визы

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Гражданам Украины, которые в течение последних лет были освобождены от необходимости платить пошлину при оформлении долгосрочных эстонских виз, опять нужно платить за эту услугу.
Об этом сообщает ERR.ee.
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Сообщается, что соответствующий законопроект находится в настоящее время на межведомственном согласовании, а вот принципиальное решение по этому вопросу было принято при обсуждении бюджетной стратегии весной 2019 года.
“Поскольку с июня 2017 года для въезда в Европейский союз для граждан Украины с биометрическими паспортам виза не нужна, а бесплатная долгосрочная виза в основном выдается для работы, наличие исключения для граждан Украины при взыскании государственной пошлины больше не обоснованно”, – говорится в сообщении.
Добавим, аналогичный случай, действовавший с 2011 года, будет отменен и для граждан Беларуси.
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