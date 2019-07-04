Сколько компаний украинцы открыли в Эстонии

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С 1 января по 1 июля украинские е-резиденты зарегистрировали в Эстонии 132 компании, тогда как в 2014 года — 772.
Об этом сообщил руководитель по развитию внешних рынков программы эстонского правительства e-Residency Алексей Воронков.
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«Украинцы присоединяются к программе, поскольку она упрощает выход компаний на международный рынок. Регистрация бизнеса занимает 15 минут, пройти ее можно со смартфона, с него же удастся вести бизнес и дальше», — сообщает Алексей Воронков.
Украинцы — третьи по количеству пользователей программы и первые по количеству открытых компаний в Эстонии. Сообщество е-резидентов насчитывает почти 55 тыс. участников со всего мира, около 3,5 тыс. из них имеют украинское гражданство. Каждая восьмая компания имеет украинские корни.
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