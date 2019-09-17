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Amazon заказала 100 тыс. электрофургонов для доставки заказов

Amazon заказала 100 тыс. электрофургонов для доставки заказов

Компания Amazon заказала американскому стартапу Rivian 100 тысяч электрических фургонов для доставки заказов.

Об этом заявил глава Amazon Джефф Безос.

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Решение было принято в рамках масштабного плана Amazon по борьбе с изменением климата, согласно которому она обязуется использовать только возобновляемые источники энергии начиная с 2030 года, а к 2040 году полностью прекратить углеродные выбросы в окружающую среду.

Это будет совершенно новая модель, разработанная специально под требования Amazon. Прототип электрофургона Rivian начнет испытания уже в следующем году, первые коммерческие модели выедут на дороги в 2021 году, а все 100 тысяч электромобилей Безос надеется получить не позднее 2024 года.

Старший вице-президент Amazon Дэйв Кларк опубликовал в twiiter рендер данной модели, технические характеристики модели пока не озвучиваются.

Напомним, что на данный момент американский стартап Rivian представил (но еще не начал продавать) всего две модели — электрический пикап Rivian R1T и электрокроссовер Rivian R1S с запасом хода до 640 км и ценником от $70 тыс.

По материалам ITC.ua
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