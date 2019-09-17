Amazon заказала 100 тыс. электрофургонов для доставки заказов

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Компания Amazon заказала американскому стартапу Rivian 100 тысяч электрических фургонов для доставки заказов.
Об этом заявил глава Amazon Джефф Безос.
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Решение было принято в рамках масштабного плана Amazon по борьбе с изменением климата, согласно которому она обязуется использовать только возобновляемые источники энергии начиная с 2030 года, а к 2040 году полностью прекратить углеродные выбросы в окружающую среду.
Это будет совершенно новая модель, разработанная специально под требования Amazon. Прототип электрофургона Rivian начнет испытания уже в следующем году, первые коммерческие модели выедут на дороги в 2021 году, а все 100 тысяч электромобилей Безос надеется получить не позднее 2024 года.
Старший вице-президент Amazon Дэйв Кларк опубликовал в twiiter рендер данной модели, технические характеристики модели пока не озвучиваются.
Напомним, что на данный момент американский стартап Rivian представил (но еще не начал продавать) всего две модели — электрический пикап Rivian R1T и электрокроссовер Rivian R1S с запасом хода до 640 км и ценником от $70 тыс.
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