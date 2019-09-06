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FlixBus начинает тестировать водородные автобусы

FlixBus начинает тестировать водородные автобусы

Европейский автобусный лоукостер Flixbus, работающий в том числе на рынке Украины, объявил об инвестициях в технологии альтернативного топлива.

Вскоре компания планирует начать тестирование первых междугородних автобусов с топливными элементами в Европе, проект будет осуществляться в сотрудничестве с немецкой компанией Freudenberg Sealing Technologies.

Транспорт на топливных элементах сможет проехать не менее 500 километров на одной заправке, а дозаправка будет длиться до 20 минут. Особенности эксплуатации автобусов на топливных элементах, такие как мощность и ускорение, должны будут отвечать современным стандартам автобусов, рассчитанных на поездки на дальние расстояния. На первом этапе проекта новой технологией будет оснащена избранная часть автопарка FlixBus. Уже ведутся предварительные переговоры с производителями насчет разработки автобусов для этого проекта.

В то же время FlixMobility, материнская компания брендов FlixBus и FlixTrain, также анонсировала план действий по защите климата, который предусматривает 100% нейтральность CO2. Компания планирует создание «зеленого» автопарка, инвестирование в технологии, уменьшающие влияние на климат, например, электроавтобусы, автобусы, работающие на топливных элементах (водородные) и автобусы, работающие на биогазе.

По материалам ITC.ua
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