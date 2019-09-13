Кабмин создал телефонную линию для сообщений о рейдерстве

Кабмин создал бесплатную прямую линию, чтобы аграрии могли связаться с правительством и сообщить о рейдерстве или других проблемах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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“Мы сделали прямую бесплатную линию – 1545. Это колл-центр. Если возникает какой-то вопрос, кто-то рассказывает какие-то байки, манипуляции, где сложная история, где рейдерство, это – главный телефон для вас, по которому вы можете связаться с нами. Мы сейчас создаем команду, которая попытается реагировать на все подобные сложные вопросы”, – сказал Гончарук.