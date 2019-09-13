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Объем финансовых активов в мире резко упал впервые за 10 лет

Объем финансовых активов в мире резко упал впервые за 10 лет

В 2018 году финансовые активы в промышленно развитых и развивающихся странах мира впервые сократились одновременно, чего не было даже в 2008 году, в разгар финансового кризиса.

Об этом свидетельствуют данные доклада Allianz Global Wealth (AGW), основанные на информации о финансовых активах 53 стран по состоянию на конец 2018 года.

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Так, по данным AGW, мировые цены на акции упали примерно на 12%, что напрямую повлияло на рост финансовых активов, которые показали отрицательную динамику в 0,4%. При этом наиболее сильное сокращение национального финансового богатства коснулось Китая, где активы сократились на 3,4%.

Также сократились на 0,1% совокупные финансовые активы домохозяйств и остались более или менее неизменными — 172,5 трлн евро. И хотя процент сокращения этого показателя достаточно низкий, но в стоимостном выражении сумма сокращения составила 254 млрд евро.

Конвергенция между более бедными и богатыми странами прекращается. В 2018 году валовые финансовые активы на развивающихся рынках не только впервые сократились, но снижение на 0,4% было также более выраженным, чем в промышленно развитых странах (-0,1%).

По материалам Дело
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