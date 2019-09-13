ФРС США второй раз подряд снизил ставку

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Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам заседания 18 сентября принял решение снизить ставку по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых.
Об этом сообщается на официальном сайте ФРС.
Второй за последние два месяца шаг по смягчению политики опустил стоимость долларовых займов до минимума с начала 2018 года.
В реальности ставки Федрезерва будут еще ниже: по операциям на денежном рынке они установлены в диапазоне 1,7-1,8% годовых.
Хотя рынок ждал очередного снижения с почти 100-процентной уверенностью, для руководства ФРС июльское заседание обернулось разногласиями и расколом: впервые с 2016 года сразу 3 из 17 голосующих членов FOMC не поддержали итоговое решение.
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