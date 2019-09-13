ФРС США второй раз подряд снизил ставку

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам заседания 18 сентября принял решение снизить ставку по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых.

Об этом сообщается на официальном сайте ФРС.

Второй за последние два месяца шаг по смягчению политики опустил стоимость долларовых займов до минимума с начала 2018 года.

В реальности ставки Федрезерва будут еще ниже: по операциям на денежном рынке они установлены в диапазоне 1,7-1,8% годовых.

Хотя рынок ждал очередного снижения с почти 100-процентной уверенностью, для руководства ФРС июльское заседание обернулось разногласиями и расколом: впервые с 2016 года сразу 3 из 17 голосующих членов FOMC не поддержали итоговое решение.