0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 128 0

ФРС США второй раз подряд снизил ставку

ФРС США второй раз подряд снизил ставку

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам заседания 18 сентября принял решение снизить ставку по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых.

Об этом сообщается на официальном сайте ФРС.

Второй за последние два месяца шаг по смягчению политики опустил стоимость долларовых займов до минимума с начала 2018 года.

В реальности ставки Федрезерва будут еще ниже: по операциям на денежном рынке они установлены в диапазоне 1,7-1,8% годовых.

Хотя рынок ждал очередного снижения с почти 100-процентной уверенностью, для руководства ФРС июльское заседание обернулось разногласиями и расколом: впервые с 2016 года сразу 3 из 17 голосующих членов FOMC не поддержали итоговое решение.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.