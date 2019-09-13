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Кабмин сообщил, чем заменит "теплые кредиты"

Кабмин сообщил, чем заменит "теплые кредиты"

Правительственная программа по энергоэффективности “Теплые кредиты” будет действовать в следующем году, однако после этого правительство планирует перейти к программам Фонда энергоэффективности, которые будут финансировать комплексные решения по термомодернизации зданий.

Об этом заявила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак во время Всеукраинского форума Фонда энергоэффективности.

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“В 2020 году, который будет транзитным от программы “теплых кредитов” к Фонду энергоэффективности, остается финансирование в объеме предыдущих лет, 400 млн грн. Но со следующего года (2021-го – ред.) мы должны перейти к полноценному функционированию программы энергоэффективности через Фонд”, – сказала Бабак.

Вместе с тем, по ее словам, правительство получило много обращений относительно увеличения финансирования программы “теплых кредитов”.

По материалам УКРИНФОРМ
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