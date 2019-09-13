Украина готовится к прекращению Россией транзита газа, - Оржель

В случае прекращения транзита российского газа по территории Украины с 1 января 2020 года Украина должна обеспечить себя газом из подземных хранилищ.

Об этом на брифинге сказал министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

Как отметил Оржель, планируется заложить возможность для компании “Магистральные газопроводы Украины” покупать газ на первый квартал, “поскольку потенциально может быть остановка транспортировки газа”.

“Мы должны иметь соответствующий объем газа, чтобы осуществить реверсные поставки из наших газохранилищ для потребителей Украины”, – заявил он.