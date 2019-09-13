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Валовый внешний долг Украины вырос на 1,5 млрд долларов

Валовый внешний долг Украины вырос на 1,5 млрд долларов

Валовый внешний долг Украины на конец II квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 1,555 млрд долларов – с 113,956 млрд долларов до 115,511 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

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По данным НБУ, долг в секторе общего государственного управления вырос на 1,470 млрд долларов с 41,144 млрд долларов до 42,614 млрд долларов.

Долг Национального банка сократился на 169 млн долларов с 7,745 млрд долларов до 7,576 млрд долларов.

Долг банков сократился на 83 млн долларов с 5,037 млрд долларов до 4,954 млрд долларов.

Долг предприятий сократился на 32 млн долларов с 50,518 млрд долларов до 50,550 млрд долларов.

По материалам РБК-Украина
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