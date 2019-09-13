Еще одна компания Коломойского выплатит долг по кредитам ПриватБанка - НБУ

18 сентября 2019 года Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и ООО «Арлан», который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ «Приватбанк».

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

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ООО «Арлан» выступило инициатором заключения мирового соглашения и взяла на себя обязательство погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества, на которое Национальный банк обращал взыскание в этом процессе.

Напомним, в мае 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Арлан». Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств АО КБ «Приватбанк» по кредиту рефинансирования.

13 февраля 2019 г. Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск Национального банка к указанной компании, однако это решение было обжаловано ответчиком в суде апелляционной инстанции.

Это уже второй пример решения судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ “Приватбанк” путем заключения мирового соглашения.