Еще одна компания Коломойского выплатит долг по кредитам ПриватБанка - НБУ

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18 сентября 2019 года Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и ООО «Арлан», который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ «Приватбанк».
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
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ООО «Арлан» выступило инициатором заключения мирового соглашения и взяла на себя обязательство погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества, на которое Национальный банк обращал взыскание в этом процессе.
Напомним, в мае 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Арлан». Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств АО КБ «Приватбанк» по кредиту рефинансирования.
13 февраля 2019 г. Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск Национального банка к указанной компании, однако это решение было обжаловано ответчиком в суде апелляционной инстанции.
Это уже второй пример решения судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ “Приватбанк” путем заключения мирового соглашения.
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