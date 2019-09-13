Стало известно, какие публичные услуги переведут в электронную форму

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Кабинет Министров одобрил план работы, который поможет перевести в электронную форму публичные услуги.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
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Документ принят во исполнение Указа Президента Украины №647 «О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг».
Упрощение процедур предоставления и получения публичных услуг, в частности, будет заключаться в отмене информации в бумажной форме, если она есть в электронной форме.
Бумажные документы не нужно будет подавать в таких случаях:
Такой шаг позволит ввести единые показатели эффективности и лучше контролировать предоставление публичных услуг.
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