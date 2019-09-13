Стало известно, какие публичные услуги переведут в электронную форму

Кабинет Министров одобрил план работы, который поможет перевести в электронную форму публичные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Документ принят во исполнение Указа Президента Украины №647 «О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг».

Упрощение процедур предоставления и получения публичных услуг, в частности, будет заключаться в отмене информации в бумажной форме, если она есть в электронной форме.

Бумажные документы не нужно будет подавать в таких случаях:

при оформлении пенсионного и другого социального обеспечения,

при выдаче документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица,

при регистрации места жительства (места пребывания) лица,

при государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений,

при госрегистрации прав на недвижимое имущество (в том числе прав на земельный участок) и их обременений,

при регистрации транспортных средств,

при выдаче водительских удостоверений.

Такой шаг позволит ввести единые показатели эффективности и лучше контролировать предоставление публичных услуг.