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Стало известно, какие публичные услуги переведут в электронную форму

Стало известно, какие публичные услуги переведут в электронную форму

Кабинет Министров одобрил план работы, который поможет перевести в электронную форму публичные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Документ принят во исполнение Указа Президента Украины №647 «О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг».

Упрощение процедур предоставления и получения публичных услуг, в частности, будет заключаться в отмене информации в бумажной форме, если она есть в электронной форме.

Бумажные документы не нужно будет подавать в таких случаях:

  • при оформлении пенсионного и другого социального обеспечения,
  • при выдаче документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица,
  • при регистрации места жительства (места пребывания) лица,
  • при государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений,
  • при госрегистрации прав на недвижимое имущество (в том числе прав на земельный участок) и их обременений,
  • при регистрации транспортных средств,
  • при выдаче водительских удостоверений.

Такой шаг позволит ввести единые показатели эффективности и лучше контролировать предоставление публичных услуг.

По материалам Finance.UA
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