В украинских газохранилищах крупнейшие запасы газа за 7 лет - Нафтогаз

В украинских газовых хранилищах сейчас имеется 19,5 млрд кубов газа.

Об этом сказала начальник департамента по коммуникациям НАК “Нафтогаз Украины” Алена Осмоловская во время круглого стола в Киеве в среду.

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“Мы уже сейчас имеем 19,5 млрд кубов (газа — ред.), даже больше. Мы, вероятно, превышаем наш целевой уровень – 20 млрд кубов. Это наибольший уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет”, – отметила Осмоловская.

Она уточнила, что сейчас украинские газовые хранилища заполнены газом на 4 млрд кубов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

“Это много или мало: мы за зиму отбираем примерно 7-8 млрд кубов из хранилищ. Сейчас у нас на 4 млрд больше, то есть мы фактически на 50% прибавили до того запаса, который нам нужен в нормальном состоянии зимой”, – отметила Осмоловская.