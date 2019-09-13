НБУ очертил требования к участникам финансового рынка

Все участники финансового рынка, как банковские, так и небанковские финансовые учреждения, должны иметь прозрачную структуру собственности, достаточный капитал и соблюдать требования законодательства в сфере финансового мониторинга и защиты прав потребителей.

Об этом на брифинге относительно принятия закона о сплите сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

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“С точки зрения регулирования, то надзор и регулирование работы за небанковскими финансовыми компаниями, такими как страховые, кредитные союзы, ломбарды и другие отходит к НБУ, а регулирование пенсионных фондов, фондов финансирования строительства будет осуществлять НКЦБФР. То есть у нас останется 2 регулятора на рынке. У нас очень простые требования для всех участников финансового рынка: первое – прозрачность структуры собственности, второе – достаточность капитала, третье – соблюдение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и рыночного поведения и защиты прав потребителей. Больше никаких специфических условий НБУ не имеет”, – сказала Рожкова.

Она отметила, что Закон предусматривает переходный период, который закончится 30 июня следующего года.

Рожкова выразила надежду, что новый подход к регулированию небанковского финансового рынка не должен отразиться на работе компаний и их количестве.