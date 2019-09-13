НБУ не будет перелицензировать финансовые компании в ходе сплита

Национальный банк не будет лишать небанковские финансовые учреждения лицензий и не будет заставлять их заново проходить процесс получения лицензии только потому, что Нацкомфинуслуг будет ликвидирована, а их новым регулятором станет Нацбанк.

Об этом заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова.

«Закон предусматривает переходной период, который закончится 30 июня 2020 года. Уже с 1 июля все полномочия по регулированию небанковского финансового сектора перейдут к Национальному банку», – сказала она.

В течение 9 месяцев до момента смены регулятора будет проходить передача функций.

«Это детальное углубленное изучение всех процессов, и создание в Национальном банке подразделений, которые эти функции смогут выполнять. В этот переходной период не будут меняться регуляторные или лицензионные требования. Никаких новых требований не будет выдвигаться к небанковским финучреждениям. В этот период не будет перелицензирования компаний. Все лицензии, которые являются действительными, продолжат оставаться действующими и эти компании продолжат работать. Наша задача – сделать этот переход незаметным для рынка», – рассказала Катерина Рожкова.

НБУ подключит финансовые учреждения и международных экспертов к разработке нового финансового законодательства.

«Мы примем новые законы, и если они будут содержать новые или дополнительные требования к небанковским финансовым учреждениям, мы предусматриваем переходной период, достаточный для того, чтобы все небанковские финансовые учреждения смогли привести свою деятельность в соответствии с требованиями нового законодательства», – сказала первый замглавы НБУ.