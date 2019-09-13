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В Украине в последний раз планируется госбюджет на один год

В Украине в последний раз планируется госбюджет на один год

Государственный бюджет на 2021 год будет предусматривать планирование на три года (среднесрочное бюджетное планирование).

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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“Следующие несколько лет Украина как государство должна отдать огромное количество денег. Наша стратегия состоит в том, чтобы с каждым годом эта нагрузка была меньше. То есть каждый год мы должны не наращивать долги, а их уменьшать. Это невозможно сделать за один год. Нам нужно спланировать это на какой-то среднесрочный или долгосрочный период”, – подчеркнул Гончарук.

Он уточнил, что следующий бюджет будет предусматривать трехлетнее планирование.

“Когда мы будем подавать бюджет на 2021 год, то он уже будет базироваться на новом документе, который будет называться бюджетная декларация и будет предусматривать планирование на три года. Поэтому в этом году мы последний раз планируем бюджет на год вперед. В следующем году это планирование должно быть сначала среднесрочное, мы должны посмотреть на три года вперед, как это делают нормальные страны. А после этого будем говорить, как в пределах этих трехлетних планов мы видим прохождения следующего года”, – сказал он.

По материалам Комментарии
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