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Huawei может продать свои 5G-технологии западному покупателю

Huawei может продать свои 5G-технологии западному покупателю

Основатель и генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) рассматривает возможность разделить все свои наработки в области 5G с потенциальным покупателем с Запада.

Об этом сообщает издание The Economist.

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За единоразовую выплату покупатель сможет получить постоянный доступ ко всем существующим патентам и лицензиям Huawei в области 5G, исходным кодам, чертежам и прочим документами.

В интервью изданию генеральный директор компании сообщил, что покупатель сможет свободно изменять ключевые элементы и блокировать доступ к продуктам.

Это означает, что ни Huawei, ни правительство Китая не будут иметь контроля над любой телекоммуникационной инфраструктурой, построенной с использованием оборудования, произведенного новой компанией. Huawei при этом также может свободно развивать свои технологии 5G в любом направлении, которое им нравится.

Цену Huawei пока не называет, но подобные разговоры указывают на то, что компания рассматривает подобную возможность и хочет проверить, какие компании могут быть заинтересованы в данном предложении. Причиной для подобных мыслей, вероятно, является торговая война между США и Китаем.

По материалам iXBT.com
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