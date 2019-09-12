Huawei может продать свои 5G-технологии западному покупателю

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Основатель и генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) рассматривает возможность разделить все свои наработки в области 5G с потенциальным покупателем с Запада.
Об этом сообщает издание The Economist.
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За единоразовую выплату покупатель сможет получить постоянный доступ ко всем существующим патентам и лицензиям Huawei в области 5G, исходным кодам, чертежам и прочим документами.
В интервью изданию генеральный директор компании сообщил, что покупатель сможет свободно изменять ключевые элементы и блокировать доступ к продуктам.
Это означает, что ни Huawei, ни правительство Китая не будут иметь контроля над любой телекоммуникационной инфраструктурой, построенной с использованием оборудования, произведенного новой компанией. Huawei при этом также может свободно развивать свои технологии 5G в любом направлении, которое им нравится.
Цену Huawei пока не называет, но подобные разговоры указывают на то, что компания рассматривает подобную возможность и хочет проверить, какие компании могут быть заинтересованы в данном предложении. Причиной для подобных мыслей, вероятно, является торговая война между США и Китаем.
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