Электрокары Tesla получат три мотора и скоростной режим Plaid Mode

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что лифтбек Model S получит новую силовую установку.
Произойдет это не раньше 2020 года. Она будет мощнее той, что сейчас устанавливается на топовую Model S P100D+, а оборудованный ей электрокар обойдется дешевле, чем ближайший конкурент — речь, вероятно, идет о Porsche Taycan.
Читайте также: Volkswagen захотел купить Tesla
В твитах Маска новая силовая установка фигурирует под названием Plaid. Так же как и Ludicrous, слово заимствовано из фильма «Космические яйца» — кинопародии на классическую трилогию «Звёздные войны».
По предварительной информации, система будет состоять из трех электромоторов, а ее отдача превысит 772 лошадиные силы и 931 Нм момента, пишет motor.ru.
Помимо Model S, «Plaid powertrain» получат кроссовер Model X и тарга Roadster. Но адаптировать её для младших Model 3 и Model Y не планируется. В продаже электрокары с новой силовой установкой появятся приблизительно через год. Они будут конкурировать с Porsche Taycan Turbo S (761 сила и 1050 Нм момента).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кассовые аппараты и бизнес: что предусматривают изменения12 ч. назад - 2675 12
Новые курорты в Карпатах и на Черном море: Зеленский представил свои инвестпроекты7 ч. назад - 1295 6
Дубилет хочет отменить согласие на обработку персональных данных11 ч. назад - 1278 6
Портнов заявляет о проведении обысков в банке Порошенко11 ч. назад - 1172 5
Депутаты приняли за основу законопроект об обличителях коррупции11 ч. назад - 1219 5
Межбанк: что может "напугать" курс в пятницу 13-го12 ч. назад - 4138 2
ПриватБанк официально прощается с дизайном карт «клубничка»12 ч. назад - 3353
Кассовые аппараты и бизнес: что предусматривают изменения12 ч. назад - 2675 12
Курс наличного доллара11 ч. назад - 2667
Маск: через год мы выпустим новую платформу Tesla с тремя электродвигателями и скоростным режимом Plaid Mode16 ч. назад - 2658
Cadillac представил новый седан (фото)8 ч. назад - 219
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13 ч. назад - 295 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)Позавчера, 10:28 - 1353 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 535
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 964