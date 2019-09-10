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Электрокары Tesla получат три мотора и скоростной режим Plaid Mode

Электрокары Tesla получат три мотора и скоростной режим Plaid Mode

Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что лифтбек Model S получит новую силовую установку.

Произойдет это не раньше 2020 года. Она будет мощнее той, что сейчас устанавливается на топовую Model S P100D+, а оборудованный ей электрокар обойдется дешевле, чем ближайший конкурент — речь, вероятно, идет о Porsche Taycan.

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В твитах Маска новая силовая установка фигурирует под названием Plaid. Так же как и Ludicrous, слово заимствовано из фильма «Космические яйца» — кинопародии на классическую трилогию «Звёздные войны».

По предварительной информации, система будет состоять из трех электромоторов, а ее отдача превысит 772 лошадиные силы и 931 Нм момента, пишет motor.ru.

Помимо Model S, «Plaid powertrain» получат кроссовер Model X и тарга Roadster. Но адаптировать её для младших Model 3 и Model Y не планируется. В продаже электрокары с новой силовой установкой появятся приблизительно через год. Они будут конкурировать с Porsche Taycan Turbo S (761 сила и 1050 Нм момента).

По материалам motor.ru
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