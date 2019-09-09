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Volkswagen захотел купить Tesla

Volkswagen захотел купить Tesla

Немецкий автоконцерн Volkswagen допустил возможность покупки американского производителя электромобилей Tesla.

Такое заявление сделал совладелец Volkswagen Вольфганг Порше, о чем сообщили в Deutsche Welle.

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«Всегда должно быть позволено думать обо всем», — сказал он в ходе Международного франкфуртского автосалона.

Вопрос был поднят на фоне слухов о желании Volkswagen стать мировым лидером в производстве электромобилей с помощью поглощения Tesla или долевого участия в ее капитале. Такую информацию со ссылкой на неназванного топ-менеджера концерна три недели назад сообщил экономический журнал Manager Magazin.

По его словам, глава Volkswagen Херберт Дис хотел бы немедленно вложиться в Tesla, но ему не удается убедить в целесообразности покупки ключевых акционеров концерна, в том числе семью Порше. В материале говорилось, что владельцев Volkswagen не устраивает слишком высокая стоимость акций. Покупка Tesla целиком обошлась бы сейчас в 30 миллиардов долларов.

По материалам Лента.РУ
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