0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 111 0

Tesla запускает собственное производство аккумуляторных батарей

Tesla запускает собственное производство аккумуляторных батарей

Tesla подтвердила информацию о планах развернуть собственное производство аккумуляторных элементов.

Согласно опубликованным спискам вакансий, создавать батареи будут на заводе во Фримонте, штат Калифорния. Возможно, аналогичное производство появится в штате Колорадо.

Читайте также: Tesla выпустила новую версию Model 3

Это первое официальное заявление Tesla относительно собственного производства аккумуляторных элементов.

Сейчас Tesla использует аккумуляторные элементы Panasonic. Для Model S и Model X их закупают в Японии, а производство батарей для Model 3 ведется на заводе Gygafactory 1 в Неваде.

Взяв производство аккумуляторов в свои руки, компания сможет нарастить объемы их выпуска и избежать возможных перебоев с поставками. Кроме того, это означает, что компания не будет отдавать подрядчикам деньги за самый дорогой компонент современных электромобилей.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.