Tesla запускает собственное производство аккумуляторных батарей

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Tesla подтвердила информацию о планах развернуть собственное производство аккумуляторных элементов.
Согласно опубликованным спискам вакансий, создавать батареи будут на заводе во Фримонте, штат Калифорния. Возможно, аналогичное производство появится в штате Колорадо.
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Это первое официальное заявление Tesla относительно собственного производства аккумуляторных элементов.
Сейчас Tesla использует аккумуляторные элементы Panasonic. Для Model S и Model X их закупают в Японии, а производство батарей для Model 3 ведется на заводе Gygafactory 1 в Неваде.
Взяв производство аккумуляторов в свои руки, компания сможет нарастить объемы их выпуска и избежать возможных перебоев с поставками. Кроме того, это означает, что компания не будет отдавать подрядчикам деньги за самый дорогой компонент современных электромобилей.
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