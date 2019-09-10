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Зеленский объяснил, что обсуждал на встрече с Коломойским

Зеленский объяснил, что обсуждал на встрече с Коломойским

Президент Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсуждал вопрос снижения тарифов.

Об этом глава государства сказал сегодня в интервью журналистам.

“Там было очень много вопросов. Мы обсуждали цены коммуналки. Все понимают, что нужен рынок. Наши международные партнеры хотят, чтобы цены были рыночными. Но мы должны сделать все, чтобы цены для наших людей были ниже”, – заявил Зеленский.

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На уточняющий вопрос о том, услышал ли его Игорь Коломойский и обсуждался ли вопрос Центроэнерго, президент ответил: “Уверен. Мы увидим результат. Да, кстати, Центроэнерго — был один из вопросов”.

Напомним, встреча с Коломойским прошла в офисе президента во вторник, 10 сентября. Пресс-служба Зеленского сообщила, что на встрече говорили о вопросах ведения бизнеса в Украине.

По материалам lb.ua
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