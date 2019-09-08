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В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населения

В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населения

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляет о необходимости повышения цены на электрическую энергию для населения.

Об этом в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

По ее словам, главной причиной, которая может привести к росту стоимости электроэнергии для населения, является перекрестное субсидирование между стоимостью электроэнергии для бытовых и небытовых потребителей.

“В конце концов, мы столкнемся с проблемой, что будет необходимость повышения стоимости электроэнергии для населения для того, чтобы уменьшить эти дотации”, – сказала Кривенко.

Справка Finance.ua:

Сегодня тарифы на электроэнергию для населения в Украине следующие:

  • Для населения, которое проживает в жилых домах – 90 коп. до 100 кВт⋅час, 168 коп. за свыше 100 кВт⋅час.
По материалам Finance.UA
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