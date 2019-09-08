В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населения

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляет о необходимости повышения цены на электрическую энергию для населения.
Об этом в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.
По ее словам, главной причиной, которая может привести к росту стоимости электроэнергии для населения, является перекрестное субсидирование между стоимостью электроэнергии для бытовых и небытовых потребителей.
“В конце концов, мы столкнемся с проблемой, что будет необходимость повышения стоимости электроэнергии для населения для того, чтобы уменьшить эти дотации”, – сказала Кривенко.
Сегодня тарифы на электроэнергию для населения в Украине следующие:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
РРО на телефоны, девайсы: Рада приняла законопроект 1053-1 за основуВчера, 17:08 - 8575 18
На дорогах Украины установят противоослепляющие экраны (инфографика)11 ч. назад - 1538 7
В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населенияОколо часа назад - 633 3
Apple представила три новые модели iPhone (видео)7 ч. назад - 414 3
Telegram начал открытое тестирование своего блокчейна TONВчера, 22:03 - 1275 3
Межбанк: Нацбанк спасал валютуВчера, 18:20 - 32200 2
Межбанк: объемы сегодня будут значительными7 ч. назад - 1906
Нацкомиссия снизила тариф Укрэнерго5 ч. назад - 1629
Wizz Air повысила цены на дополнительные услуги6 ч. назад - 1580
Киевсовет хочет ввести мораторий на новое строительствоВчера, 19:00 - 1558
Apple представила три новые модели iPhone (видео)7 ч. назад - 419 3
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкарВчера, 15:10 - 298
FlixBus начинает тестировать водородные автобусыПозавчера, 12:10 - 676
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono Sion08.09.2019, 01:01 - 3539
Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна07.09.2019, 15:10 - 697