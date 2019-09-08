В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населения

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляет о необходимости повышения цены на электрическую энергию для населения.

Об этом в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

По ее словам, главной причиной, которая может привести к росту стоимости электроэнергии для населения, является перекрестное субсидирование между стоимостью электроэнергии для бытовых и небытовых потребителей.

“В конце концов, мы столкнемся с проблемой, что будет необходимость повышения стоимости электроэнергии для населения для того, чтобы уменьшить эти дотации”, – сказала Кривенко.

Справка Finance.ua:

Сегодня тарифы на электроэнергию для населения в Украине следующие:

Для населения, которое проживает в жилых домах – 90 коп. до 100 кВт⋅час, 168 коп. за свыше 100 кВт⋅час.