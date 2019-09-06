В правительстве анонсировали снижение тарифов на электроэнергию для небытовых потребителей

В правительстве работают над снижением тарифов на электроэнергию для небытовых потребителей.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте.

“Сейчас идет работа на понижение электроэнергии для небытовых потребителей. Есть надежда, есть шансы, что с 1 октября тарифы на электроэнергию для таких потребителей будут снижены еще на 10 копеек, а с 1 сентября такое снижение произошло на 20 копеек”, – заявил Герус.

Справка Finance.ua:

Предельная цена тарифа на электроэнергию для промышленности определяется на уровне средневзвешенной фактической цены на электрическую энергию, произведенной соответствующим производителем в апреле – мае 2019 года, и включает с 1 июля 2019 года акцизный налог на стоимость реализованной электрической энергии.

Согласно постановлению, “Укргидроэнерго” обязано продавать по специальным обязательствам до 35% своей электроэнергии, тогда как ранее это обязательство составило 20%.