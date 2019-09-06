В правительстве анонсировали снижение тарифов на электроэнергию для небытовых потребителей

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В правительстве работают над снижением тарифов на электроэнергию для небытовых потребителей.
Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте.
“Сейчас идет работа на понижение электроэнергии для небытовых потребителей. Есть надежда, есть шансы, что с 1 октября тарифы на электроэнергию для таких потребителей будут снижены еще на 10 копеек, а с 1 сентября такое снижение произошло на 20 копеек”, – заявил Герус.
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