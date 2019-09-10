Укрзализныця запустила онлайн-заказ вагонов для людей с инвалидностью

Укрзализныця на официальном сайте запустила услугу онлайн-заказ специальных вагонов для людей с инвалидностью.

Об этом сообщил глава правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

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«Чтобы заказать поездку в таком вагоне, нужно зарегистрироваться в кабинете пользователя, ввести личные данные и информацию о маршруте. Это можно сделать по ссылке . Обязательно указать, нужна пассажиру помощь работников вокзала при посадке и высадке из поезда, уточнить будет ли в пути сопровождающий», – написал Евгений Кравцов.