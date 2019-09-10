Кассовые аппараты и бизнес: что предусматривают изменения

Изменения, касающиеся бизнеса, предусматривают внедрение регистраторов расчетных операций во все сферы торговли.

Читайте также: Рада отсрочила штрафы в отношении евробляхеров

Если раньше кассовые аппараты предписывалось иметь предпринимателям с объемом дохода, превышающим миллион гривен в год, то теперь их обязаны установить и бизнесмены с доходом поскромнее.

Все предприниматели II-IV групп, имеющие статус физических лиц, теперь обязаны пользоваться кассовыми аппаратами. Эта норма вступает в действие для всех, без исключения, предпринимателей II-IV групп, работающих на едином налоге, с 1 января 2021 года.

Для некоторых ФЛПов эта норма станет обязательной уже через полгода с момента публикации закона. Как и прежде, эти правила будут касаться предпринимателей, работающих в сфере торговли, общественного питания и услуг, которые рассчитываются в наличной и/или в безналичной форме.

В то же время, использование РРО по-прежнему не будет обязательно для: