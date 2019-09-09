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Рада отсрочила штрафы в отношении "евробляхеров"

Рада отсрочила штрафы в отношении "евробляхеров"

Народные депутаты приняли законопроект №1030 об отсрочке штрафов за нарушение порядка ввоза автомобилей в Украину. Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата.

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Проект Закона предлагает продлить на 90 дней срок вступления в силу отдельных положений законодательных актов Украины, которыми предусмотрена усиленная ответственность за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита через территорию Украины.

Авторы законопроекта считают, что принятие закона создаст правовые предпосылки для: растаможки автомобилей с иностранной регистрацией, ввозенных ранее на таможенную территорию Украины; комплексного урегулирования соответствующего вопроса и учета интересов всех слоев населения при его решении; соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

Стоит напомнить, что в I квартале 2019 года ускорение роста импорта товаров и услуг составило 6,5% в годовом измерении путем внесения в отчетность льготной растаможки авто на иностранной регистрации – так называемых евроблях.

По материалам УНН
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