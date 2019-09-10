SpaceX запросила разрешение на первый орбитальный запуск Starship

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Разработка полностью многоразовой двухступенчатой ракеты SpaceX, способной доставлять грузы и людей на Луну и Марс, движется очень быстро.
Читайте также: Ученые увидели опасность в спутниках Маска
SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), чтобы получить разрешение на орбитальный запуск Starship. После того, как об этом стало известно, Илон Маск подтвердил, что SpaceX действительно готовится к запуску.
В рамках этого запуска один из разрабатывающихся сейчас прототипов Starship должен подняться на высоту 20 километров и приземлиться обратно на космодром.
За несколько дней до этого другой регулятор (Федеральное управление гражданской авиации США, FAA) выдал SpaceX разрешение на расширение строящегося космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса ради запусков Starship. SpaceX никогда не пыталась скрыть разработку прототипа, выставленного на всеобщее обозрение. Маск пообещал рассказать новые детали 28 сентября. Вполне вероятно, что в этот день нам покажут полностью готовый прототип Starship для орбитальных испытаний.
Сейчас SpaceX нацеливается на запуск в середине октября, ориентировочно, 13 октября.
У полноценной второй ступени — корабля Starship — должно быть шесть двигателей, из которых одна половина будет оптимизирована для выполнения маневров на низких высотах и в плотной атмосфере, а вторая — адаптирована для работы в безвоздушном пространстве.
Предполагается, что первый полноценный полет двухступенчатой ракеты состоится не ранее 2020 года, а первый запуск полезной нагрузки на новой ракете запланирован на 2021 год.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минрегион предлагает размещать в парках небольшие кафе и магазиныВчера, 10:28 - 455 8
Доллар падает: почему и что будет с валютой дальше - мнение экспертаВчера, 09:04 - 36306 5
Запуск рынка земли еще больше укрепит гривну — банкирыВчера, 13:06 - 3418 5
Обновление Приват24: что изменилосьВчера, 11:20 - 9599 5
Украина получила первую партию американского сжиженного газаВчера, 19:29 - 557 4
Доллар падает: почему и что будет с валютой дальше - мнение экспертаВчера, 09:04 - 36306 5
Volkswagen захотел купить TeslaВчера, 00:38 - 18473 4
Обновление Приват24: что изменилосьВчера, 11:20 - 9599 5
Запуск рынка земли еще больше укрепит гривну — банкирыВчера, 13:06 - 3418 5
ПриватБанк презентовал технологию FacePayВчера, 15:47 - 2278 2
Apple представила три новые модели iPhone (видео)Позавчера, 10:28 - 1198 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 471
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 859
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono Sion08.09.2019, 01:01 - 3901
Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна07.09.2019, 15:10 - 773