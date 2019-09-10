SpaceX запросила разрешение на первый орбитальный запуск Starship

Разработка полностью многоразовой двухступенчатой ракеты SpaceX, способной доставлять грузы и людей на Луну и Марс, движется очень быстро.

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SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), чтобы получить разрешение на орбитальный запуск Starship. После того, как об этом стало известно, Илон Маск подтвердил, что SpaceX действительно готовится к запуску.

В рамках этого запуска один из разрабатывающихся сейчас прототипов Starship должен подняться на высоту 20 километров и приземлиться обратно на космодром.

За несколько дней до этого другой регулятор (Федеральное управление гражданской авиации США, FAA) выдал SpaceX разрешение на расширение строящегося космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса ради запусков Starship. SpaceX никогда не пыталась скрыть разработку прототипа, выставленного на всеобщее обозрение. Маск пообещал рассказать новые детали 28 сентября. Вполне вероятно, что в этот день нам покажут полностью готовый прототип Starship для орбитальных испытаний.

Сейчас SpaceX нацеливается на запуск в середине октября, ориентировочно, 13 октября.

У полноценной второй ступени — корабля Starship — должно быть шесть двигателей, из которых одна половина будет оптимизирована для выполнения маневров на низких высотах и в плотной атмосфере, а вторая — адаптирована для работы в безвоздушном пространстве.

Предполагается, что первый полноценный полет двухступенчатой ракеты состоится не ранее 2020 года, а первый запуск полезной нагрузки на новой ракете запланирован на 2021 год.