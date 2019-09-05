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Ученые увидели опасность в спутниках Маска

Ученые увидели опасность в спутниках Маска

В мае 2019 года компания Илона Маска SpaceX начала реализовывать свой проект Starlink. Тогда было запущено несколько десятков спутников для раздачи высокоскоростного интернета. Однако ученые видят определенную опасность в существовании этих спутников.

Недавно один из спутников SpaceX Starlink чуть не задел спутник Европейского космического агентства. При этом в SpaceX не хотят скорректировать траекторию полета своих аппаратов.

Именно эта ситуация вызывает обеспокоенность у астрономов и ученых. Ведь сейчас на орбите находится более 2 тысяч рабочих спутников. При этом существует угроза столкновения с космическим мусором, что может вывести их из строя.

При этом спутники от Starlink повысят опасность столкновений космических объектов на разных орбитах Земли. В худшем случае это приведет к эффекту Кесслера – абсолютному загрязнению околоземного пространства из-за уничтожения всех спутников.

По материалам Телеканал 24
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