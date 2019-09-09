Новая дорога от Киева до Харькова появится весной - Укравтодор

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак проинспектировал проведение работ на дороге М-03 на объектах, где производится ремонт за кредитные средства международных финансовых организаций.

Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора” в Facebook.

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«Реализация проектов реконструкции дороги М-03 со строительством обходов Полтавы, Красногоровки, Великой Багачки является прекрасным примером восстановления важной транспортной магистрали за счет сочетания различных источников финансирования – средств МФО и государственного бюджета. Такой подход дает хороший результат – уже в июне 2020 года можно будет ехать от Киева до Харькова по качественной безопасной дороге первой категории с 4 полосами движения и соответствующей инфраструктурой безопасности», – отметил Славомир Новак.

Важно отметить, что за последние три года выросло доверие международных финансовых организаций к инвестированию в дорожную отрасль.