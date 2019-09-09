Укрэксимбанк может поддерживать кредитование экспорта - Кабмин

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Кабинет министров рассматривает АО “Укрэксимбанк” как финучреждение, которое может потенциально поддерживать кредитование экспортеров.
Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук.
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“У нас есть ряд государственных банков, и у каждого банка есть своя стратегия. Если, например, Ощадбанк специализируется на кредитовании малого и среднего бизнеса, то у Укрэксимбанка несколько иная специализация. Мы рассматриваем Укрэксимбанк как инструмент, который может потенциально поддерживать кредитование экспорта. Нам, как стране, нужно наращивать экспортный потенциал, и Укрексмибанк может быть одним из тех инструментов, который может поддержать развитие экспорта в Украине”, – сказал Гончарук.
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