Продажи iPhone падают третий квартал подряд - аналитики (инфографика)

Аналитики Canalys опубликовали весьма интересный отчет, явно указывающий, что Apple ждут большие испытания.

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У Apple продажи смартфонов падают третий квартал подряд. Компания за второй квартал поставила на рынок около 36 млн смартфонов iPhone, что соответствует падению на 13% в годовом выражении.

iPhone Xr оказался самым популярным, о чем Apple упомянула на вчерашней презентации.



Инфографика: Canalys

За период с сентября 2018 года по июль 2019 года он разошелся по всему миру в количестве 47 миллионов штук. Учитывая, что Apple оставила iPhone Xr в продаже, попутно снизив цену до $600, он еще долго будет пользоваться популярностью. Моделей iPhone Xs и Xs Max за тот же период было продано соответственно 20 и 28 млн штук.

Кроме того, модели прошлого поколения пользовались большим спросом. Так, если на iPhone Xs, Xs Max и Xr суммарно пришлось 59% мировых поставок iPhone, то iPhone 8, 8 Plus и X годом ранее обеспечили 68% продаж.

Что касается ключевых рынков, самым крупным с долей 35,5% в структуре продаж остается рынок США, далее идут Китай с 16%, Япония с 9,5%, Великобритания с 4,9% и Канада с 3,3%.

Этот отчет во многом объясняет и то, почему вчера Apple уделила модели iPhone 11 особое внимание и даже снизила цену по сравнению с предшественником iPhone Xr. Но поможет ли это переломить ситуацию и вернуться на траекторию роста?