0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

Продажи iPhone падают третий квартал подряд - аналитики (инфографика)

Продажи iPhone падают третий квартал подряд - аналитики (инфографика)

Аналитики Canalys опубликовали весьма интересный отчет, явно указывающий, что Apple ждут большие испытания.

Читайте также: Apple представила три новые модели iPhone

У Apple продажи смартфонов падают третий квартал подряд. Компания за второй квартал поставила на рынок около 36 млн смартфонов iPhone, что соответствует падению на 13% в годовом выражении.

iPhone Xr оказался самым популярным, о чем Apple упомянула на вчерашней презентации.


Инфографика: Canalys

За период с сентября 2018 года по июль 2019 года он разошелся по всему миру в количестве 47 миллионов штук. Учитывая, что Apple оставила iPhone Xr в продаже, попутно снизив цену до $600, он еще долго будет пользоваться популярностью. Моделей iPhone Xs и Xs Max за тот же период было продано соответственно 20 и 28 млн штук.

Кроме того, модели прошлого поколения пользовались большим спросом. Так, если на iPhone Xs, Xs Max и Xr суммарно пришлось 59% мировых поставок iPhone, то iPhone 8, 8 Plus и X годом ранее обеспечили 68% продаж.

Что касается ключевых рынков, самым крупным с долей 35,5% в структуре продаж остается рынок США, далее идут Китай с 16%, Япония с 9,5%, Великобритания с 4,9% и Канада с 3,3%.

Этот отчет во многом объясняет и то, почему вчера Apple уделила модели iPhone 11 особое внимание и даже снизила цену по сравнению с предшественником iPhone Xr. Но поможет ли это переломить ситуацию и вернуться на траекторию роста?

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.