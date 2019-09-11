К 2030 году бренды автомобилей не будут иметь значения для потребителей - исследование IBM

К 2030 году автомобильные бренды не будут иметь ключевого значения для потребителей. Основным фактором выбора станет цифровой пользовательский опыт.

Об этом идет речь в новом исследовании IBM, которое будет представлено на Франкфуртском автосалоне.

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В исследовании также говорится об острой необходимости переподготовки кадров. На автосалоне во Франкфурте IBM объявит, что один из крупнейших автопроизводителей планирует делать в связи с этим.

Команда специалистов IBM Institute for Business Value (IBV) опросила 11 500 потребителей и 1500 руководителей компаний автомобильной отрасли относительно ее будущего. Полученные данные указывают на интересные глобальные изменения:

- лояльность к новому бренду — 48% опрошенных потребителей заявили, что в 2030 году бренд не будет иметь для них решающего значения. Более важными факторами станут цена и удобство;

- аналогичным образом обстоят дела с руководителями компаний автомобильной отрасли: 69% опрошенных сказали, что сегодня бренд является конкурентным преимуществом, но только 46% (то есть на треть меньше) считают, что такая тенденция сохранится к 2030 году;

- перемены в опыте владения и эксплуатации автомобилей — по мнению опрошенных, такие факторы как персональная конфигурация (61%), самодиагностика (58%) и обучение/оптимизация (58%) станут самыми желанными для потребителей возможностями автомобилей в будущем;

- трансформация отрасли — по словам 48% опрошенных руководителей, мобильные сервисы уже сегодня приносят прибыль, а 80% из них (на треть больше) считают, что такие сервисы будут прибыльными к 2030 году.