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В Украине увеличилось автопроизводство

В Украине увеличилось автопроизводство

В августе на украинских заводах было собрано 668 ед. автотранспортных средств. По сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране увеличился на 42 процента.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Укравтопрома.

“Как и в прошлом году, вся августовская статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар. За отчетный месяц на Еврокаре собрали 553 машины, что на треть больше, чем в августе 2018 года”, – говорится в сообщении.

Несмотря на ударный август, автопроизводство в Украине все еще отстает от прошлого года.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) увеличился с 1 шт. до 34 шт. В августе коммерческие автомобили изготавливали «Черкасский автобус» и «ЗАЗ» – 26 шт. и 8 шт. соответственно.

Августовское производство автобусов выросло на 45% до 81 шт.

Больше всего автобусов выпустили:

  • «Черкасский автобус» – 35 шт.
  • На Богдане отчитались о 19 автобусах.
  • Черниговский автозавод закончил месяц показателем 16 автобусов.
  • Часовоярский завод сделал 6 шт.,
  • 5 шт. изготовили на ЗАЗе.

Всего с начала 2019 года в Украине было выпущено 4230 ед. автотранспортных средств, что на 7% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

Легковых автомобилей – 3619 шт. (-7,5%);

Коммерческих – 80 шт. (-30%);

Автобусов – 531 шт. (+3%).

По материалам Укравтопром
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