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«Южная железная дорога» за 8 месяцев уплатила более чем 1,5 млрд грн налогов

«Южная железная дорога» за 8 месяцев уплатила более чем 1,5 млрд грн налогов

За 8 месяцев 2019 года региональный филиал «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» уплатил в разные бюджеты и фонд социального страхования 1 млрд 530 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

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Так, в государственный бюджет было направлено 175 млн 895 тыс. грн, местные бюджеты 725,5 тыс. грн, государственные целевые фонды – 628,6 тыс. грн. Из общей суммы уплаченных средств 44,3 тыс. грн составляет военный сбор.

По сравнению с этим же периодом 2018 года обязательные платежи железной дороги выросли на 290 тыс. грн. (19%). В частности, налог с доходов физических лиц увеличился на 43,4 тыс. грн (8%), платежи в государственные целевые фонды – на 62,3 тыс. грн (10%), военный сбор – на 4,5 тыс. грн (10 %), плата за землю – 177,7 тыс. грн (в 2,2 раза).

Напомним, АО «Укрзализныця» является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

По материалам Finance.UA
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