Совет Нацбанка принял денежно-кредитную политику на 2020 год

Совет Национального банка Украины принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу.

Об этом глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин написал в Facebook.

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Согласно документу, целью денежно-кредитной (монетарной) политики остается поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п., а НБУ может использовать все законодательно определенные средства денежно-кредитной политики.

Национальный банк будет продолжать придерживаться плавающего курсообразования, подразумевая, что монетарная политика не направлена ​​на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.

В 2020 году Национальный банк будет использовать гибкость режима инфляционного таргетирования, способствуя возвращению инфляции к цели и заботясь о влиянии монетарных решений на экономический рост. При условии снижения инфляционного давления и улучшения ожиданий Национальный банк будет смягчать монетарную политику, способствуя таким образом экономическому росту.

Учетная ставка в реальном выражении будет постепенно снижаться в последующие годы до нейтрального уровня. Также в меру улучшения инфляционных ожиданий будут снижаться и номинальные процентные ставки банков. В отдельные периоды инфляция может отклоняться от установленной цели ввиду влияния факторов, находящихся вне прямого влияния монетарной политики Национального банка.

Национальный банк будет продолжать придерживаться своего обязательства избегать любых форм фискального доминирования над монетарной политикой, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов.