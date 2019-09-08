Совет Нацбанка принял денежно-кредитную политику на 2020 год

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Совет Национального банка Украины принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу.
Об этом глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин написал в Facebook.
Читайте также: НБУ назвал факторы, влиявшие на уровень инфляции в августе
Согласно документу, целью денежно-кредитной (монетарной) политики остается поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п., а НБУ может использовать все законодательно определенные средства денежно-кредитной политики.
Национальный банк будет продолжать придерживаться плавающего курсообразования, подразумевая, что монетарная политика не направлена на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.
В 2020 году Национальный банк будет использовать гибкость режима инфляционного таргетирования, способствуя возвращению инфляции к цели и заботясь о влиянии монетарных решений на экономический рост. При условии снижения инфляционного давления и улучшения ожиданий Национальный банк будет смягчать монетарную политику, способствуя таким образом экономическому росту.
Учетная ставка в реальном выражении будет постепенно снижаться в последующие годы до нейтрального уровня. Также в меру улучшения инфляционных ожиданий будут снижаться и номинальные процентные ставки банков. В отдельные периоды инфляция может отклоняться от установленной цели ввиду влияния факторов, находящихся вне прямого влияния монетарной политики Национального банка.
Национальный банк будет продолжать придерживаться своего обязательства избегать любых форм фискального доминирования над монетарной политикой, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В налоговой инспекции хотят внедрить новый метод контроля украинцевВчера, 11:01 - 13524 18
РРО на телефоны, девайсы: Рада приняла законопроект 1053-1 за основуВчера, 17:08 - 7011 10
На дорогах Украины установят противослепящие экраны (инфографика)4 ч. назад - 748 6
Новый сбор «на развитие IT-индустрии»: что он изменит? - мнение экспертаВчера, 16:08 - 1735 6
Нардепы поддержали декриминализацию фиктивного предпринимательстваВчера, 17:14 - 1645 4
Межбанк: Нацбанк спасал валютуВчера, 18:20 - 24802 1
РРО на телефоны, девайсы: Рада приняла законопроект 1053-1 за основуВчера, 17:08 - 7011 10
Эксперт назвал причину подорожания бензина, несмотря на крепкую гривнуВчера, 16:29 - 3980 1
Названа стоимость новых iPhone 11Вчера, 14:00 - 2671
Стало известно, сколько украинцев владеют землей - опросВчера, 15:01 - 2321 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)Около часа назад - 104 1
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкарВчера, 15:10 - 184
FlixBus начинает тестировать водородные автобусыПозавчера, 12:10 - 619
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono Sion08.09.2019, 01:01 - 3481
Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна07.09.2019, 15:10 - 672