Тюрьма и штрафы: в Минюсте рассказали, что может грозить руководителям за невыплату зарплат

В Украине с предприятий, которые имеют долги по зарплате перед работниками, все чаще взыскивают деньги в принудительном порядке.

Об этом рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.

“Мы все больше долгов по заработным платам взимаем. Ряд предприятий-должников годами вообще ничего не выплачивали. Но поскольку были созданы мобильные группы из числа государственных исполнителей, мы начали описывать имущество, его реализовывать и за счет этого выплачивать долги по зарплате”, – рассказал чиновник.

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По его словам, ранее долгами по зарплате “никто особенно не занимался”. “Были другие производства, государственные исполнители были перегружены. Но было поставлено в приоритет, чтобы долги по зарплате взыскивать. Выезжает мобильная группа на предприятие, у нас есть исполнительное производство. Директору вручается требование о выплате зарплаты. Если этого не происходит в ближайшее время, тогда описывается имущество, выставляется на реализацию через электронные торги. За счет реализованного имущества люди получают долги по зарплате”, – пояснил он.

Куценко сообщил, что с начала года в Киеве государственные исполнители взыскали 29 млн грн долгов по зарплатам.

“Есть у нас рекордсмены, которые частично платят или ничего не хотят выплачивать. “Укрзализныця”, например – 9 млн грн долгов по городу Киеву. Там сильная команда юристов, они могут отстаивать свои интересы, хотя мы знаем, что “Укрзализныця” нормально работает, поезда ездят, билеты мы покупаем. Удалось недавно взыскать 127 тыс. грн в пользу 127 человек. Пришлось равномерно разделить. Но еще большая сумма остается. Далее завод “Маяк” – 13 млн грн долгов. ПАО “Мостобуд”, которые строят мосты – у них 7 млн грн”, – рассказал он.

Как отметил представитель Минюста, исполнительная служба включается в работу после решения суда.

“Первая инстанция – обращение к руководству. Но мы с вами говорим о случаях, когда руководство уже не реагирует или его просто нет. Ответственность руководителя может быть и уголовной – статья 175 Уголовного кодекса предусматривает до 2 лет лишения свободы. Это в случае, если руководитель предприятия скрывал доходы и не платил работникам зарплату. То есть деньги есть, а зарплату не платят. Другой случай, если реально денег нет и не платит, то там административная ответственность, просто штраф”, – пояснил Куценко.