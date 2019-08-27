Средняя зарплата украинцев достигла 11 тыс. грн (инфографика)

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2019 составила 10971 грн, увеличившись по сравнению с июлем прошлого года на 19,6%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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По данным ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в июле 2019 по июль прошлого года выросла на 9,5%.

Самая высокая начисленная зарплата в июле была в Киеве – 16249 грн, самая низкая – в Херсонской области – 8547 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9000 до 10000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере “финасовая и страховая деятельность” – 19459 грн, самую низкую – “Здравоохранение и оказание социальной помощи” – 7259 грн и “Временное размещения и организация питания» – 6833 грн.