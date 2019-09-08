Серийный электромобиль Volkswagen ID.3 представили официально (фото, видео)

В рамках Франкфуртского автосалона IAA 2019 немецкий автопроизводитель Volkswagen представил серийную версию своего первого массового электромобиля VW ID.3.

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Модель стала первым серийным электромобилем, построенным на фирменной модульной платформе VW MEB, которая может использоваться в моделях различного класса. Заднеприводный электромобиль VW ID.3 оснащен электродвигателем, который объединен с редуктором и управляющей электроникой в единый модуль, размещенный на задней оси.

Электродвигатель с мощностью 150 кВт и крутящим моментом 310 Нм обеспечивает максимальную скорость в 160 км/ч. Покупатели получат на выбор три варианта батарей: минимальный на 45 кВтч с запасом хода 330 км, оптимальный на 58 кВтч с запасом хода 420 км и максимальный на 77 кВтч с запасом хода 550 км (все по циклу WLTP).

Благодаря поддержке скоростных зарядок с мощностью 100 кВт за 30 минут зарядки владелец электромобиля получит запас хода порядка 290 км.