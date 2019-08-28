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Volkswagen выпустит электрические рестмоды Beetle "Жук"

Volkswagen выпустит электрические рестмоды Beetle "Жук"

Компания Volkswagen планирует наладить производство электрокаров на базе старых машин модели Beetle “Жук”.

Презентация первых авто запланирована на автосалон во Франкфурте в сентябре 2019 года, пишет Electrive со ссылкой на представителей бренда.

Судя по сообщению, электрические рестмоды Beetle немецкая марка создала на базе технологии Volkswagen e-Up. Авто комплектующих мотором мощностью 60 кВт и аккумуляторами на 36,8 кВт-часов.

В Volkswagen утверждают, что созданные таким образом электрокары смогут проехать без подзарядок более 200 км, а максимальная скорость составит – 150 км/ч. То есть, по предварительным данным, электрический “Жук” должен превзойти даже своего технологического донора e-Up, у которого показатели соответственно 190 км и 130 км/ч.

Вместе с тем Volkswagen обещает представить во Франкфурте обновленный e-Up с запасом хода уже в 250 км/ч.

Кроме того, по такой же схеме в концерне планируют электрифицировать ретроавто Porsche 356.

Цены на рестмоды пока не озвучены и, вероятно, будут рассекречены во время презентации во Франкфурте.

По материалам ТСН
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