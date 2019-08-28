Volkswagen выпустит электрические рестмоды Beetle "Жук"

Компания Volkswagen планирует наладить производство электрокаров на базе старых машин модели Beetle “Жук”.

Презентация первых авто запланирована на автосалон во Франкфурте в сентябре 2019 года, пишет Electrive со ссылкой на представителей бренда.

Судя по сообщению, электрические рестмоды Beetle немецкая марка создала на базе технологии Volkswagen e-Up. Авто комплектующих мотором мощностью 60 кВт и аккумуляторами на 36,8 кВт-часов.

В Volkswagen утверждают, что созданные таким образом электрокары смогут проехать без подзарядок более 200 км, а максимальная скорость составит – 150 км/ч. То есть, по предварительным данным, электрический “Жук” должен превзойти даже своего технологического донора e-Up, у которого показатели соответственно 190 км и 130 км/ч.

Вместе с тем Volkswagen обещает представить во Франкфурте обновленный e-Up с запасом хода уже в 250 км/ч.

Кроме того, по такой же схеме в концерне планируют электрифицировать ретроавто Porsche 356.

Цены на рестмоды пока не озвучены и, вероятно, будут рассекречены во время презентации во Франкфурте.