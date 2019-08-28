Volkswagen выпустит электрические рестмоды Beetle "Жук"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Volkswagen планирует наладить производство электрокаров на базе старых машин модели Beetle “Жук”.
Презентация первых авто запланирована на автосалон во Франкфурте в сентябре 2019 года, пишет Electrive со ссылкой на представителей бренда.
Судя по сообщению, электрические рестмоды Beetle немецкая марка создала на базе технологии Volkswagen e-Up. Авто комплектующих мотором мощностью 60 кВт и аккумуляторами на 36,8 кВт-часов.
В Volkswagen утверждают, что созданные таким образом электрокары смогут проехать без подзарядок более 200 км, а максимальная скорость составит – 150 км/ч. То есть, по предварительным данным, электрический “Жук” должен превзойти даже своего технологического донора e-Up, у которого показатели соответственно 190 км и 130 км/ч.
Вместе с тем Volkswagen обещает представить во Франкфурте обновленный e-Up с запасом хода уже в 250 км/ч.
Кроме того, по такой же схеме в концерне планируют электрифицировать ретроавто Porsche 356.
Цены на рестмоды пока не озвучены и, вероятно, будут рассекречены во время презентации во Франкфурте.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Депутаты предлагают продавать sim-карты по паспортам11 ч. назад - 2262 22
В Украине отменили депутатскую неприкосновенность11 ч. назад - 3054 6
Гончарук рассказал про условия покупки земли иностранцами после запуска реформы13 ч. назад - 1807 6
"Полтысячи законопроектов до конца года": в "Слуге народа" озвучили планы по работе Рады2 ч. назад - 157 4
В Украине планируют лицензировать американское ядерное топливо, которое должно заменить российское4 ч. назад - 199 2
Президент предлагает отменить е-декларирование для некоторых госслужащих14 ч. назад - 15048 1
В Альфа-банке повысили ставки в гривне по вкладу "Альфа Депозит"12 ч. назад - 5237
Межбанк: у экспортеров кончаются гривневые ресурсы12 ч. назад - 3732
В Украине отменили депутатскую неприкосновенность11 ч. назад - 3054 6
В Украине в общественных местах могут установить фандоматы14 ч. назад - 2513 1
Tesla выпустила новую версию Model 38 ч. назад - 219
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"Вчера, 15:10 - 523
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 40621 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 1019 3
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 967