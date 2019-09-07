Данилишин назвал факторы, которые повлияют на сентябрьскую инфляцию

Общая ситуация с динамикой потребительских цен в Украине в течение двух третей 2019 года характеризуется ощутимой тенденцией к улучшению.

Об этом глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин написал в Facebook.

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“Однако, с учетом возможного сезонного повышения потребительской инфляции в октябре-декабре, нет полной уверенности в том, что будет достигнута приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 5% ± 1 п. п. В текущем году, как это определено «Основными принципами денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочную перспективу»”, – отметил он.

Данилишин назвал несколько факторов немонетарного характера, которые могут положительно повлиять на инфляцию в сентябре. Среди них:

- сохранение высокого сезонного предложения плодоовощных товаров;

- ожидаемое сохранение курса гривны на текущем уровне;

- низкие мировые цены на природный газ (в августе цены на газ в Европе достигли десятилетнего минимума);

- стабильные мировые цены на нефть.

Однако негативное влияние на инфляцию в сентябре могут оказать трансляция существенного повышения цен производителей в потребительские цены (в июле цены производителей выросли на 3,6%) и подорожание билетов в пригородном железнодорожном транспорте.