0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 256 0

Данилишин назвал факторы, которые повлияют на сентябрьскую инфляцию

Данилишин назвал факторы, которые повлияют на сентябрьскую инфляцию

Общая ситуация с динамикой потребительских цен в Украине в течение двух третей 2019 года характеризуется ощутимой тенденцией к улучшению.

Об этом глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин написал в Facebook.

Читайте также: Мировые цены позволяют НБУ решительно снижать учетную ставку – Данилишин

“Однако, с учетом возможного сезонного повышения потребительской инфляции в октябре-декабре, нет полной уверенности в том, что будет достигнута приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 5% ± 1 п. п. В текущем году, как это определено «Основными принципами денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочную перспективу»”, – отметил он.

Данилишин назвал несколько факторов немонетарного характера, которые могут положительно повлиять на инфляцию в сентябре. Среди них:
- сохранение высокого сезонного предложения плодоовощных товаров;
- ожидаемое сохранение курса гривны на текущем уровне;
- низкие мировые цены на природный газ (в августе цены на газ в Европе достигли десятилетнего минимума);
- стабильные мировые цены на нефть.

Однако негативное влияние на инфляцию в сентябре могут оказать трансляция существенного повышения цен производителей в потребительские цены (в июле цены производителей выросли на 3,6%) и подорожание билетов в пригородном железнодорожном транспорте.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.